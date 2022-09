Scegli il tuo spazio di lavoro flessibile con Regus Volta Varese

Nel cuore della città, Regus Varese Volta rappresenta un nuovo approccio al lavoro per un futuro più sostenibile, dove un metodo di lavoro ibrido consente a migliorare il benessere del singolo e contemporaneamente della collettività.

Regus Varese propone diverse soluzioni di uffici e spazi di lavoro coworking in affitto, un un contesto completamente ristrutturato nel pieno centro di Varese.

Prendere in affitto il proprio spazio di lavoro da Regus, significa avere a disposizione una serie di servizi e strumenti che servono per rendere più agevole e smart il proprio lavoro, attraverso il pagamento di un canone che comprende anche utenze, connettività, pulizia, riscaldamento, climatizzazione, cucina e area relax, accesso anche sette giorni su sette, 24 ore su 24. I canoni sono variabili per metratura e durata contrattuale.

Gli uffici di Regus Volta progettati per permettere alle persone di svolgere al meglio il loro lavoro in ambienti comodi e luminosi, dove circondarsi di altri professionisti che operano in vari settori, per poter aprire nuove opportunità di business, magari davanti alla macchinetta del caffè, facendo quattro chiacchiere.

Gli uffici sono tutti dotati di connessione internet Wi-Fi super veloce, interni eleganti completamente arredati e con un’ampia gamma di servizi per completare l’offerta, adattando lo spazio alle esigenze di ciascuno dei professionisti che sceglie Regus come ufficio.

Scegliere Regus Volta permette al professionista di accedere a tutta la rete globale del network, con migliaia di sedi in tutto il mondo, ideale per chi viaggia e ha sempre bisogno di un punto dove poter incontrare clienti o fermarsi per riordinare documenti e appunti.

A Varese Volta ad accogliere le persone c’è un team di addetti alla reception preparato, pronto a fornire ogni tipo di informazione, connessione Wi-Fi veloce e protetta, stampanti a disposizione di tutti, servizio di recupero posta e pacchi, servizio di pulizia e supporto amministrativo.

Gli uffici o gli spazi di lavoro Regus Volta sono prenotabili per un’ora, una settimana, un mese o per tutto il tempo necessario per svolgere la propria attività, con offerte flessibili e costruite per rispondere al meglio alle esigenze di ciascuno.

Periodicamente Regus organizza eventi pensati per mettere in contatto la community degli utilizzatori degli spazi, per permettere momenti di scambio e di contaminazione delle idee.

Se siete interessati ad avere maggiori informazioni sugli spazi Regus Volta potete prenotare una visita attraverso il sito internet (clicca qui) oppure potete contattare il numero 03321710100.