170 mila euro dal Ministero per Busto Arsizio. Interventi in scuole e per abbattere barriere architettoniche

La giunta comunale di Busto Arsizio ha approvato una serie di interventi di manutenzione straordinaria finanziati con un contributo ministeriale pluriennale (2020-2024) di 170.000 euro finalizzato ad investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

In particolare, saranno effettuati interventi di messa in sicurezza (per una spesa di € 40.000) della scuola Bertacchi, che consistono in opere di consolidamento utili a limitare i fenomeni fessurativi riscontrati nei piani alti. Saranno anche messi in sicurezza 60 serramenti delle scuole Bossi, con opere del valore di € 40.000.

Sarà invece pari a € 90.000 la spesa necessaria a effettuare interventi su alcuni marciapiedi del territorio comunale per favorire la percorribilità da parte di persone con ridotta capacità motoria. Saranno realizzati anche scivoli prefabbricati trapezoidali o a semicerchio per consentire il passaggio dal marciapiede alla strada. Gli interventi saranno effettuati principalmente in aree sensibili in prossimità di ospedali, edifici scolastici ed edifici pubblici.