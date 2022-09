Il 18 ottobre il consiglio regionale approverà la fusione di Bardello, Malgesso e Bregano

Arriverà in consiglio regionale della Lombardia il prossimo 18 ottobre la richiesta di fusione dei tre comuni varesini Bardello, Malgesso e Bregano. I consiglieri sono invitati ad approvare la legge che autorizza la nascita del nuovo ente pubblico, la somma di tre che, con il referendum svolto lo scorso febbraio e approvato a larga maggioranza, hanno deciso per la via della fusione.

L’atto normativo è fondamentale nel percorso burocratico di istituzione della realtà amministrativa che si chiamerà Bardello con Malgesso e Bregano.

Attualmente le comunità sono ette ancora da tre sindaci, Monica Maestroni eletta il 12 giugni scorso a Bardello, Giuseppe Iocca a Malgesso e Alessandro Granella a Bregano. Il loro mandato, come quello dei consiglieri comunali, scadrà a fine anno. Poi subentrerà il commissario prefettizio che traghetterà comuni dell’Unione verso le elezioni che decideranno il nuovo e unico singolo così come un solo consiglio comunale.