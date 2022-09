Il 27° raduno delle moto Aermacchi celebra il luinese Sergio Crugnola

Con il mese di settembre torna a Varese il grande appuntamento dedicato agli appassionati e ai collezionisti delle moto Aermacchi: il 27° raduno è in programma domenica 4 settembre sul piazzale della MV Agusta alla Schiranna, grazie alla vicinanza dell’azienda e del CEO Timur Sardarov.

L’organizzazione è come sempre a carico dei soci del Registro Storico Aermacchi che per l’occasione ha scelto di celebrare proprio un pilota del territorio, un varesotto “doc” che ha ottenuto grandi risultati nel passato con le moto prodotte dalla Casa della Schiranna.

Parliamo dell’84enne Sergio Crugnola, nato a Luino e residente a Laveno Mombello che iniziò ad andare in moto quasi per caso sulle rive del Lago Maggiore, come ricorda egli stesso. «Andai a Caldé con amici per vedere una gimkana: non avevo mai guidato una moto ma un amico mi prestò la sua e ottenni il secondo posto. Così comprai una Rumi bicilindrica che venne poi trasformata per gareggiare nella regolarità. Mi iscrissi da pilota privato alla “Valli Bergamasche” dove mi presentai con un abbigliamento da città ma me la cavai. E grazie alla passione di mio padre vidi il circuito cittadino di Luino dove correvano campioni come Omobono Tenni e Achille Varzi».

Dopo gli anni “eroici” e le gare da privato su una Gilera, Crugnola venne quindi ingaggiato dalla Aermacchi grazie all’interessamento di Giorgio Premoli che gli mise a disposizione una Ala Verde 250 Regolarità nel 1962. Una moto speciale perché venne costruita in un unico esemplare che il pilota luinese ritroverà proprio domenica 4 settembre. L’attuale proprietario di quel mezzo straordinario, il collezionista Alfonso Crisci (che lo ottenne da Gian Pio Ottone), la esporrà infatti nella kermesse della Schiranna.

«Con questa Macchi – ricorda Crugnola – mi sono subito trovato bene: era agile e facile da condurre. Nella mia classe me la giocavo sempre. Il massimo però è stato vincere l’assoluta nella gara di campionato italiano corsa nel Varesotto: Premoli alla vigilia mi aveva promesso un premio extra di centomila lire se avessi trionfato e in gara volavo, forse perché conoscevo bene i percorsi, sugli sterrati del Cuvignone e delle altre speciali non avevo rivali. C’erano tutti i grandi della specialità ma dominai la classifica assoluta. Dopo il podio mi presentai da Premoli porgendogli il palmo della mano destra per ricordargli la promessa del premio extra e lui da gran signore mi diede le centomila lire promesse». (foto in alto: la premiazione della gara di Varese)

Lasciata la regolarità, Crugnola si è dato al cross con una Ala Oro 250 ma una brutta caduta sulla pista di Settimo Torinese e la conseguente, lunga convalescenza posero fine alla sua carriera sulle due ruote. Il pilota luinese però ricominciò dalle auto con i rally guidando auto da sogno come la Fiat 124 Abarth, la Opel Kadett e soprattutto due Lancia Stratos di cui una ufficiale, con la quale gareggiò in tre occasioni sotto la guida di Cesare Fiorio.

«Finché ho potuto – spiega Crugnola – ho corso nei rally, ogni gara costava 10-15 milioni di lire se non andavi a sbattere e se non c’erano guasti gravi. Quando i costi sono saliti a dismisura ho chiuso. Rimpianti? Al volante mi sono divertito come in moto, certo non aver tenuto l’Ala Oro cross e soprattutto le mie Stratos, oggi valgono oltre il milione di euro l’una. Ma è andata così…».

IL RADUNO



Il programma del raduno Aermacchi del 4 settembre prevede l’arrivo dei partecipanti alla fabbrica MV Agusta dalle ore 9 con l’esposizione delle moto sul piazzale e iscrizione presso la segreteria da campo. Qui sarà indispensabile prenotare entro le 10.30 il pranzo presso il ristorante La Vecchia Riva (ore 13). Alle 10.45 partirà il tradizionale giro in moto con la scorta della Polizia sulle strade del Brinzio e sosta alla Motta Rossa per l’aperitivo. Al rientro in fabbrica trasferimento al ristorante per il pranzo e le premiazioni.

Nel pomeriggio consueto warm up per le Aermacchi da corsa. Sabato 3 settembre è previsto invece un ritrovo informale dalle ore 15 nel parcheggio MV per chi arriva da lontano: in serata cena fra amici a Morazzone (pub Full Stop), prenotazione in loco con lo staff del Registro Aermacchi.