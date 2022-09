74enne investito in viale Trentino a Busto Arsizio

Un uomo di 74 anni è rimasto ferito in modo serio dopo esser stato investito in viale Trentino a Busto Arsizio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30, più o meno a metà del viale di circonvallazione Ovest della città. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica del sistema Areu-118.

L’uomo è stato poi trasferito in ospedale in codice giallo, vale a dire con ferite ma non in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche la Polizia Locale di Busto, per i necessari rilievi, come sempre in caso di incidente con feriti.

In settimana a Busto sono stati registrati anche uin investimento di una donna a piedi e – più grave – l’incidente mortale in zona industriale di Sacconago.