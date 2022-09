A Giannantoni e Paolucci la benemerenza della città di Favara per il libro su Calogero Marrone

Dopo l’assegnazione a Calogero Marrone della cittadinanza onoraria da parte dell’amministrazione comunale di Favara, località in provincia di Agrigento, altri due riconoscimenti cittadini sono andati agli scrittori e giornalisti Franco Giannantoni (varesino) e Ibio Paolucci, autori del libro “ Un eroe dimenticato”.

Il libro racconta la storia di Calogero Marrone, il “Perlasca” di Favara, che ha salvato centinaia di vite umane, soprattutto ebrei e antifascisti, durante l’occupazione nazifascista di Varese. Con delibera della giunta comunale il Comune di Favara ha dunque conferito a Franco Giannantoni e Ibio Paolucci (per quest’ultimo alla memoria visto che è morto nel 2017) il “Premio Benemerenza Città di Favara”; la richiesta è giunta dal presidente dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, Rosario Manganella, e del presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani di Italia, Carmelo Castronovo,

Con questa assegnazione si riconosce il merito del lavoro e l’appassionata ricerca dei due studiosi che, con impegno e intelligenza, hanno reso possibile la diffusione della storia di Marrone. Oggi il funzionario siciliano non è più un eroe dimenticato, ma una persona la cui storia è stata fatta conoscere a migliaia di studenti di ogni grado in tutta Italia. E molto probabilmente, senza la passione e l’impegno di Giannantoni e Paolucci, questa storia sarebbe stata definitivamente sepolta.

Per il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, «si è trattato di un atto dovuto. E poi non si poteva ignorare la richiesta dell’Istituto Marrone e dell’Anpi che hanno svolto un’intensa azione pedagogica con i dirigenti scolastici, i docenti e gli alunni delle scuole favaresi. Con le due Associazioni – continua il primo cittadino – abbiamo anche collaborato, in occasione dell’intitolazione di una piazza importante all’eroe favarese che condividiamo con la Città di Varese e con cui siamo legati da un gemellaggio».

«Siamo molto felici – aggiungono Manganella e Castronovo – per il risultato ottenuto, ma, soprattutto per il meritato riconoscimento ai due autori, anche se non abbiamo avuto il piacere di conoscere personalmente Ibio Paolucci, deceduto a 91 anni nel 2017, e di cui stiamo ricercando qualche familiare o amico. Con l’occasione riteniamo opportuno lanciare un appello a quanti ci possono dare una mano per rintracciarli».