A8 Milano – Varese, chiusi per una notte in modalità alternata gli svincoli di Gazzada e Buguggiate

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle opere d’arte, dalle 21 di venerdì 23 alle 5 di sabato 24 settembre, saranno chiusi, in modalità alternata, gli svincoli di Gazzada e Buguggiate, con le seguenti modalità:

– Gazzada: in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese e in uscita per chi proviene da Varese;

– Buguggiate: in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene sia da Milano sia da Varese.

Si ricorda che le suddette chiusure verranno effettuate nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 settembre, in modalità alternata.