Accoltellamento in stazione dopo un litigio, 35enne arrestato a Venegono Superiore

Una lite, prima le urla e poi le coltellate. Un diverbio tra due persone lo scorso venerdì 16 settembre si è trasformato in un tentato omicidio. I fatti nei pressi della stazione ferroviaria di Venegono Superiore.

In manette è finito un 35enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze dell’Ordine, accusato di aver colpito con una coltellata al collo un suo connazionale 33enne, anch’egli irregolare.

Il ferito, fortunatamente non in pericolo di vita, è stato immediatamente trasportato in ambulanza all’Ospedale di Tradate, dove i medici che lo hanno soccorso si sono subito resi conto che la ferita da arma da taglio avrebbe potuto portare a conseguenze ben più gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Castiglione Olona che dopo aver sentito l’uomo hanno dato il via alle

ricerche dell’aggressore, rintracciato con gli indumenti ancora sporchi del sangue del rivale. Il 35enne è stato così fermato e, grazie anche alle immagini ricavate dal sistema di videosorveglianza e al riconoscimento avvenuto da parte della vittima, arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere a Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.