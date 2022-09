Addio a Atyeh Isber, fondatore della clinica che porta il suo nome

Si è spento a 81 anni il dottor Atyeh Isber. Nato in Siria il 12 settembre del 1941, si è trasferito in Italia da giovane per laurearsi a Bologna nel ‘72 in medicina; ha esercitato la sua professione in provincia di Alessandria e Varese, fino a stabilirsi nella città e fondare il Nuovo centro fisioterapico di Via Maspero nel 1986 che in pochi anni è diventato un centro convenzionato importante nella città per Diagnostica e Radiologia oltre che per la Fisioterapia .

A settembre del 2021 inaugura insieme al figlio Malek Isber, la Clinica che porta il suo cognome “Clinica Isber” in Centro a Varese, all’interno del Ex convento del 700’ delle Suore di San Giuseppe ampliando i servizi con degenza e due sale operatorie.

Durante la Sua carriera è stato anche Console Onorario della Siria a Milano sino al 2012.

A giugno era presente alla Cerimonia dei 50 ‘anni di laurea in Medicina e Chirurgia insieme ai suoi colleghi per ricevere il riconoscimento di una lunga e onorata carriera .

La nuora Sarah Nidoli, imprenditrice sposata con il figlio Malek Isber, è impegnata a fianco della famiglia nella realizzazione della nuova clinica; lo ricorda come una persona semplice, sempre disponibile con tutti, dedito al lavoro, con un forte carattere e alti valori .

I funerali si terranno giovedì 29 settembre ore 15.30 presso la Basilica di San Vittore in Varese.

Per lasciare un ricordo