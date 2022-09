“Adottate un sentiero”: Il Cai di Germignaga chiama a raccolta gli iscritti per far vivere le montagne

Vivere la montagna vuol dire anche rispettarla e prendersene cura in maniera amorevole, non solo per tenerla pulita esteticamente, ma anche per garantire la possibilità di intervenire in maniera efficace in caso di pericolo.

È questo il senso dell’iniziativa voluta e organizzata dal Cai di Germignaga in programma per il prossimo venerdì, 30 settembre a Germignaga nella ex Colonia elioterapica, la “bislunga”, dal titolo inequivocabile: “Parliamo di sentieri…”

L’appuntamento è in programma per le 21 e secondo gli intendimenti di Sergio Peduzzi che ricopre l’incarico di presidente della Commissione Lombarda Sentieri e Cartografia del Cai, servirà per lanciare una sorte di chiamata alla mobilitazione rivolta a chiunque per adottare il “sentiero del cuore“ (nella foto, un sentiero a Montegrino Valtravaglia).

«L’idea è di lanciare un messaggio chiaro che arrivi a tutti i nostri iscritti, ma in realtà anche ai cittadini amanti della montagna e che sono stati, specialmente negli ultimi anni, fra i fruitori dei sentieri e delle località boschive a cavallo del valli del Verbano. Il messaggio riguarda l’impegno che ciascuno può destinare alla collettività per difendere dei beni di inestimabile importanza quali appunto i tracciati della nostra rete sentieristica», spiega Peduzzi.

La montagna difatti per essere affrontata vuole sicurezza che parte dal buono stato di conservazione dei sentieri che è possibile assicurare solo attraverso segnali chiari di percorso e manutenzione continua.

«Inoltre è importante anche la questione legata alla facilitazione dei soccorsi in caso di necessità», spiega Peduzzi, «anche alla luce dell’aumento di persone che hanno riscoperto la montagna, che viene frequentata in maniera massiccia anche dalle famiglie».

L’obiettivo è anche quello di realizzare un catasto nazionale della rete escursionistica in Italia, che da strumento di conservazione può servire alle amministrazioni come strumento di pianificazione degli interventi sul territorio.

Alla serata parteciperanno anche l’assessore alla Comunità montana Valli del Verbano (e sindaco di Mesenzana) Alberto Rossi, il past president Cai Lombardia Renato Aggio e una delegazione del Cnsas, il soccorso alpino e speleologico lombardo.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Germignaga.