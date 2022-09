Agostoni, Bernocchi e Tre Valli: il trittico più amato del ciclismo decolla da Palazzo Lombardia

Mentre in Australia proseguono i mondiali di Wollongong, a Milano decolla ufficialmente il Trittico Regione Lombardia, la serie di storiche gare ciclistiche che caratterizzeranno i prossimi giorni e faranno da preludio alla classica monumento di fine stagione “Il Lombardia” che quest’anno si disputerà tra Bergamo e Como il prossimo 8 ottobre.

Il ciclo delle tre corse (tutte trasmesse in diretta sulla RAI) sarà aperta dalla Coppa Agostoni di Lissone in programma giovedì 29 settembre; la Coppa Bernocchi di Legnano si disputerà lunedì 1° ottobre mentre il giorno seguente – martedì 2 – il gran finale sarà affidato dalla Tre Valli che scatterà da Busto Arsizio e arriverà a Varese, preceduta dalla 2a edizione della prova femminile.

«Il Trittico è un grande evento sportivo ed è importante per la promozione del nostro territorio» ha detto il presidente Attilio Fontana nell’ambito della presentazione congiunta del trittico, ospitata a Palazzo Lombardia. La Regione ha un ruolo fondamentale nel sostenere le corse e nell’organizzare il premio che le riunisce e va tra le mani del corridore capace di cogliere i migliori piazzamenti: lo scorso anno fu il varesino Alessandro Covi.

«I numeri degli spettatori che seguono il Trittico sia in televisione sia sui social, sono incredibili: è davvero una grande promozione per il nostro territorio, anche dal punto di vista turistico. Ma oltre ai numeri, la cosa più bella è la partecipazione, la voglia di assistere alle gare, l’affetto che la Lombardia dimostra ogni volta nei confronti del ciclismo. Regione Lombardia sarà sempre al fianco degli organizzatori che portano avanti queste gare».

Tra chi conosce bene le gare c’è Beppe Saronni, campione del mondo esattamente quatant’anni fa ma anche vincitore di quattro Tre Valli, due Agostoni e due Bernocchi. «Sono tre grandi corse: per un corridore lombardo vincerle è un sogno e io sono riuscito a coronarlo più volte. Sono prove belle e importanti anche perché la nostra regione è la zona più bella per il ciclismo. Ai miei tempi poi erano gare pre-mondiali: chi vinceva una delle gare del Trittico aveva grandi possibilità per la corsa iridata, erano una sorta di campionati del mondo con i campioni internazionali che venivano a correre qui, sia per allenarsi sia per capire come si sarebbe comportata la nazionale azzurra».