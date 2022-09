Aifa approva il vaccino Covid 19 aggiornato: «Prioritario per chi non ha concluso il primo ciclo»

La Commissione Tecnico Scientifica di AIFA ha accolto il parere espresso dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), ha approvato l’indicazione di utilizzo della formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Aifa ha voluto prontamente fornire le prime indicazioni per il proseguimento della campagna vaccinale, tenuto conto della dichiarazione congiunta ECDC-EMA sulla vaccinazione di richiamo con i vaccini bivalenti COVID-19 adattati a Omicron del 6/9/2022. In accordo con il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità

Il vaccino è raccomandato prioritariamente a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Stesso dicasi per tutti i soggetti di età uguale o superiore a 12 anni ancora in attesa di ricevere la prima dose di richiamo, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, con le tempistiche già previste per la stessa.