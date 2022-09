Al centro islamico di Saronno un dibattito fra candidati in vista delle elezioni del 25 settembre

Saranno presenti i candidati per la Camera Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia), il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli (Partito Democratico), Denis Nunga Lodi candidato (Movimento 5 Stelle) e Maria Chiara Gadda (Azione – Italia Viva)

È in programma presso il Centro Culturale Islamico di Saronno un dibattito tra quattro candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. L’incontro si terrà sabato 17 settembre alle ore 20:30 in via Grieg 44.

Saranno presenti i candidati per la Camera Manuela Scidurlo (Fratelli d’Italia), il sindaco di Inveruno Sara Bettinelli (Partito Democratico), Denis Nunga Lodi candidato (Movimento 5 Stelle) e Maria Chiara Gadda (Azione – Italia Viva).

Il dibattito sarà moderato da Davide Piccardo, direttore del giornale “La Luce”. Sarà inoltre presente il sindaco di Saronno Augusto Airoldi.