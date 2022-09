Al centro multiraccolta di via Tosi a Busto Arsizio si può andare anche senza auto

Una decisione decisamente green quella presa da Agesp rispetto al Centro Multiraccolta di via Tosi, in casi circoscritti, possono conferire i loro rifiuti anche senza accedere alla struttura con l’automobile. (foto di repertorio)

L’ingresso all’impianto è consentito solo con automobile o mezzo autorizzato, per motivi di sicurezza correlati alla configurazione e all’organizzazione del centro, mentre pedoni o persone munite di bicicletta o moto non possono accedervi. Ora però la società che gestisce il centro di raccolta precisa che «si considera consolidata ed ufficiale la prassi effettivamente già seguita in passato secondo la quale i cittadini che intendono conferire rifiuti presso la struttura recandovisi a piedi o in bicicletta/moto/motorino potranno consegnare il materiale direttamente agli operatori presenti in loco, i quali provvederanno all’inserimento dello stesso negli appositi cassoni differenziati».

Alle persone verrà comunque controllata la Carta regionale dei servizi per l’opportuna verifica di regolarità dell’autorizzazione al conferimento e che, ovviamente, le tipologie di rifiuti accoglibili mediante la modalità in parola coincidono con le frazioni attualmente conferibili secondo il regolamento del Centro multiraccolta, ad eccezione dei rifiuti già compresi nel circuito di ritiro domiciliare (es. frazione indifferenziata – sacco viola; carta, ecc.).

Per informazioni: servizio clienti igiene ambientale

Tel. 800 439 040 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00 – sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – festivi esclusi).