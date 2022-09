Al “Franco Ossola” è festa azzurra: l’Italia U20 batte 3-0 la Svizzera

Una nazionale italiana di calcio è tornata a giocare “in casa” allo stadio di Varese dopo quasi una decade dall’ultima volta. Nel pomeriggio di martedì 27 settembre è stata la selezione azzurra Under 20 del commissario tecnico Carmine Nunziata la protagonista al “Franco Ossola” affrontando in amichevole i pari età della Svizzera.

Galleria fotografica Under 20: Italia -Svizzera 3-0 4 di 5

Lo stadio di Masnago ha risposto alla grande, con tanti bambini e ragazzi festosi a supportare gli azzurrini, che a loro volta hanno “ringraziato” con una bella prestazione e una secca vittoria per 3-0 sui rossocrociati.

Dopo qualche rischio e alcune belle parate da parte del portiere italiano Sassi (Giugliano, in prestito dall’Atalanta), ad aprire le marcature nel primo tempo è stato al 36’ del primo tempo l’attaccante della Sampdoria Daniele Montevago con un destro potente a conclusione di una bella azione.

Nella ripresa i tanti cambi hanno rivoluzionato le due formazioni, ma l’Italia ha avuto ancora la meglio andando a segno altre due volte. Prima il destro preciso di Giovanni Fabbian (Reggina, in prestito dall’Inter) e infine il delizioso tocco mancino di Tommaso De Nipoti (Atalanta) a chiudere i conti. Peccato aver visto solo per pochi minuti il talento di Cesare Casadei, la stellina che in estate è passata dall’Inter al Chelsea per oltre 15 milioni di Euro; il talento dei blues è infatti uscito dopo 26′ per un infortunio.

Una festa quindi sia per il risultato, sia per i tanti ragazzi sugli spalti che hanno potuto vivere una bella giornata allo stadio. Non sono mancate le istituzioni presenti sui seggiolini: dal sindaco Davide Galimberti, accompagnato dall’assessore Stefano Malerba, al ministro Giancarlo Giorgetti, che è arrivato a gara in corso dopo il congresso della Lega a Milano, all’onorevole e rieletta Maria Chiara Gadda.