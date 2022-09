Al Gaetano Pini di Milano si parla di osteoporosi: la principale causa di fratture

A causa dell’osteoporosi ogni tre secondi si verifica una frattura da fragilità. La più grave di queste e cioè la frattura del femore è caratterizzata da gravi conseguenze sanitarie: si stima che fino al 20% dei soggetti vada incontro al decesso nell’anno successivo e che circa la metà dei pazienti fratturati presenti una disabilità permanente.

Neanche durante la fase pandemica si è ridotta l’affluenza delle fratture di femore negli anziani. All’ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO di Milano ne sono state ricoverate e operate oltre 1.000 all’anno con una media di circa 3 al giorno, che è risultata doppia rispetto agli anni precedenti. Questi dati impongono una maggior attenzione nella prevenzione dell’osteoporosi post-menopausale in ragione del fatto che il processo di perdita di massa ossea e quindi il progressivo instaurarsi di una fragilità scheletrica coincide con l’inizio della menopausa.

Ne parleremo nel corso di un convegno, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’Osteoporosi, in collaborazione con Fondazione Onda, il 20 ottobre in aula Magna, al Presidio Ospedaliero Gaetano Pini di Milano (metropolitana Crocetta) a partire dalle 12.30, a cui sei invitato a partecipare. Parleremo anche della nuova unità operativa interamente dedicata ai pazienti con osteoporosi.

PROGRAMMA

Ore 12:30

Introduzione Direzione: la nuova unità operativa dedicata all’osteoporosi e l’approccio integrato alla cura del paziente

Ore 12:40

Apertura lavori a cura del prof. R. Caporali, Direttore Dipartimento Reumatologia e Scienze Mediche

Testimonianza di una paziente

Dott.ssa C. Crotti, reumatologa – Cos’è l’osteoporosi, come prevenirla e quali gli strumenti diagnostici a disposizione del reumatologo

Dott. C. Corradini, ortopedico esperto di chirurgia patologie reumatologiche – Fratture fragilità e pandemia, interventi triplicati all’ASST Gaetano Pini-CTO

Dott. L. Parravinci, fisiatra – Il ruolo del fisiatra nella cura dell’osteoporosi

Ore 13:20 Spazio alle domande

Ore 13:30 Saluti finali