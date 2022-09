Al Museo di Arte Religiosa di Oleggio apertura dedicata a “La Madonna vestita di seta”

Domenica 2 ottobre, dalle 15.00 alle 18.00, il Museo d’Arte Religiosa “p. A. Mozzetti” di Oleggio propone un’apertura dedicata a “La Madonna vestita di seta”. Sarà possibile ammirare una delle opere più antiche e preziose del Museo: la Madonna del Rosario. La statua della Vergine con il Bambino è ora posta nella nicchia sopra l’altare della confraternita de Rosario; un tempo era invece portata in processione. Abiti di seta con ricchi ricami eseguiti con fili di seta policromi rivestono le statue della Madonna e del Bambino. In questa occasione sarà ancora possibile ammirare la statua in gesso e gli effetti personali di Monsignor Verjus. Ricordiamo che l’entrata è all’interno della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. L’ingresso è gratuito.