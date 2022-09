Al parco Durini di Gorla Minore due giorni di musica, street food e allegria con Amusing Park

Il parco di Villa Durini a Gorla Minore si animerà per tutto il fine settimana con Amusing Park 2022, una festa che parte dall’iniziativa dei ragazzi del centro Musicale Carlo Ronzoni di Gorla Minore che hanno voluto creare qualcosa di bello, qualcosa di nuovo e qualcosa di personale. Hanno raccolto la loro passione comune per la musica per proporre un evento che raccogliesse tutto il paese e per dar spazio alle associazioni e farsi conoscere.

L’evento si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre nell’area verde antistante il Comune. La giornata di sabato avrà un focus sulla musica, dalle ore 16.00 ci sarà il palco aperto per tutti, musicisti e non, dalle 19.30 invece 3 diversi gruppi musicali si esibiranno per il resto della serata, il tutto rigorosamente accompagnato da ottime bevande e street food. Domenica 18 settembre dalla mattina, troverete invece attività sportive, esibizioni, spettacoli di magia e tanti giochi per i più piccoli.