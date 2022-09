Al parco Marinai d’Italia di Busto Arsizio una giornata dedicata al teatro e all’animazione

Domenica 18 settembre dalle 10:00 del mattino fino alle 18 il parco Marinai d’Italia di via Ferrini a Busto Arsizio, una festa dedicata al teatro, all’animazione, alla lettura e al laboratorio teatrale per adulti. Con il patrocinio non oneroso comune di Busto Arsizio e il contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

Il programma inizierà al mattino con la presentazione dello spettacolo della compagnia Allegra Brigata per proseguire con diversi lavoratori di manualità. Nel pomeriggio il gruppo volontari dell’associazione Progetto Zattera offriranno ai bambini la possibilità di ascoltare e rileggere il libro “Fai parte del mio club?”.

Dopo le 16:30 il gruppo dei volontari del corso per adulti dell’associazione Progetto Zattera offrirà un interessante laboratorio di improvvisazione teatrale rivolto a tutti quanti hanno un sogno nel cassetto. Il tutto si concluderà con un saluto dei giganti e l’intera giornata sarà offerta alla cittadinanza gratuitamemnte.

Progetto Zattera e Allegra Brigata vi aspettano numerosi, per divertirsi insieme in una giornata dedicata allo spettacolo del vivo e alla lettura.