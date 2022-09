Al Verbania di Luino “Spirto Gentil. La struggente bellezza della musica in Don Luigi Giussani”

Il Centro Culturale San Carlo Borromeo e la Prepositurale dei SS. Pietro e Paolo di Luino invitano a partecipare al concerto del maestro e pianista Francesco Pasqualotto che si terrà sabato 17 settembre alle ore 18:00 nella bella cornice di Palazzo Verbania. L’evento, dal titolo “Spirto Gentil. La struggente bellezza della musica in don Luigi Giussani”, rientra tra le iniziative promosse in occasione del centenario della nascita del fondatore del movimento di Comunione e Liberazione che ricorre quest’anno.

Il Centro Culturale intende infatti proporre al pubblico l’ascolto della grande musica attraverso brani celebri del repertorio classico, riconoscendo l’importanza che ha avuto la musica nella vita e nella proposta educativa di don Giussani. Un’importanza testimoniata anche dalla collana discografica “Spirto Gentil”, da lui diretta dal 1997 al 2010, che ha visto l’uscita di 52 CD con esecuzioni delle opere e degli autori a lui più cari. Sin dagli esordi, “Spirto Gentil” si è posto come cammino musicale senza nessuna pretesa musicologica, storiografica o estetica, ma come tentativo di proporre “un metodo d’ascolto, che parte da un accento e da una sensibilità originali”.

Nel corso della serata il maestro Pasqualotto eseguirà al pianoforte brani di Beethoven, Bruckner, Chopin e Schubert. L’evento, a ingresso libero, ha il patrocinio del Comune di Luino.

Biografia di Francesco Pasqualotto

Si diploma sotto la guida di Mariagrazia Bellocchio nel 2004 con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Verdi” di Milano, frequentando anche il corso di composizione sperimentale con il M.° Gorli. Consegue poi la laurea di II livello in pianoforte presso l’Istituto Superiore di Musica “Donizetti” di Bergamo.

Suona regolarmente con musicisti di rilievo internazionale ed ha una media di circa 35 concerti l’anno in sale che possono essere piccole e periferiche oppure più famose, fra le quali posso citare la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, il Teatro dal Verme della stessa città, il Colegio Of. de Médicos a Madrid, la Kammermusiksaal di Bruschsaal, la Sala Piatti di Bergamo Sta portando a compimento l’esecuzione integrale dell’opera pianistica di Gyorgy Ligeti e di L. van Beethoven. Insegna pianoforte presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Puccini” di Gallarate e l’Istituto musicale pareggiato “F. Vittadini” di Pavia.