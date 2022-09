Alberto Genovese condannato a Milano a 8 anni e 4 mesi

Otto anni e quattro mesi con rito abbreviato è la condanna per Alberto Genovese, ex imprenditore del web imputato con l’accusa di aver violentato, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina, due modelle: una di 18 anni, durante una festa il 10 ottobre 2020 nel suo attico Terrazza Sentimento, l’altra di 23 anni ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente.

La decisione nella tarda mattinata di lunedì pronunciata dal giudice per l’udienza preliminare di Milano Chiara Valori, nel processo con rito abbreviato. Condannata a 2 anni e cinque mesi anche l’ex fidanzata Sarah Borruso, imputata per il caso di Ibiza.