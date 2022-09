Alessandro Alfieri ospite del Circolo PD di Viggiù Saltrio e Clivio per un evento dedicato all’accordo fiscale Italia-Svizzera

Il Circolo PD di Viggiù Saltrio Clivio organizza domani sera, giovedì 8 settembre alle 20:45 presso la S.O.M.S. di Viggiù, un incontro che riguarderà l’accordo fiscale Italia-Svizzera per i frontalieri.

Ospiti della serata il senatore Alessandro Alfieri, il Presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera ACIF e Sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino e Andrea Puglia, Responsabile dell’Ufficio Frontalieri UCST.

“La serata è stata organizzata al fine di informare la cittadinanza riguardo ad un problema vero e per far capire ciò di cui il PD da Roma si occupa in questo territorio, dove è molto forte il fenomeno del frontalierato. Ho invitato Alessandro perchè è la persona che si occupa di questa questione e ne detiene la delega – afferma Daniele Di Biaggio, presentatore dell’evento – Il fatto che il governo sia caduto proprio prima di siglare l’accordo ha bloccato le procedure. E’ un argomento importante ed è importante che sia spiegato alla cittadinanza”.