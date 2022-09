Alessio Rovera cerca il sorpasso in vetta al mondiale sul circuito del Fuji

Mentre a Monza fremono i preparativi per il 92° Gran Premio d’Italia di Formula Uno, gli occhi degli appassionati di automobilismo guardano anche al circuito del Fuji, in Giappone, dove domenica 11 settembre andrà in scena la “6 Ore” valida per il mondiale endurance, il cosiddetto FIA WEC.

Quello del Sol Levante è il penultimo appuntamento con il WEC 2022 e può già risultare cruciale per l’assegnazione dei diversi titoli in palio. Sulla griglia di partenza, come di consueto quest’anno, anche i due giovani talenti di casa nostra, il “ferrarista varesino” Alessio Rovera (in alto: AG Photo/Manganaro) e il rookie legnanese Lorenzo Colombo, al via con tante speranze di fare bene si per la singola gara sia per le rispettive classifiche. Entrambi gareggiano su prototipi di classe LMP2, seppure con obiettivi differenti.

ROVERA, RINCORSA AL BIS IRIDATO

Campioni del mondo 2021 con le Gran Turismo di classe Pro-Am, Rovera e i compagni di squadra Nicklas Nielsen e Francois Perrodo vanno alla ricerca del bis, questa volta nella Pro-Am dei prototipi (in questa categoria le squadre sono miste con piloti professionisti e dilettanti). Il terzetto della AF Corse – vettura #83 – ha vinto due delle quattro gare disputate, Sebring e Spa, ma in classifica è secondo alle spalle della Algarve Pro Racing soprattutto a causa della sfortunata prova a Le Mans. Tuttavia le due compagini sono praticamente alla pari: 116 punti per il team portoghese, 114 per quello italiano. Insomma, per il titolo la lotta è tutta aperta.

«Questo è il mio primo viaggio in assoluto in Giappone – dice Rovera – e sono curioso aldilà dei motivi sportivi. Per prepararmi al meglio al Fuji ho utilizzato molto il simulatore ma è chiaro che dovremo adattarci velocemente a uno scenario del tutto nuovo. Veniamo da una bella vittoria a Barcellona nella ELMS (la serie europea che si disputa con le stesse vetture ndr) ma nel WEC dobbiamo recuperare e riprendere il primo posto in classifica. Il Fuji è una tappa cruciale: noi piloti e la squadra non possiamo permetterci errori»

COLOMBO, OBIETTIVO FARE IL MEGLIO POSSIBILE

Anche per Lorenzo Colombo la tappa del WEC sarà la prima volta giapponese in carriera: il 21enne di Legnano è sempre più a proprio agio nella line-up del team Prema composta anche da un big come Robert Kubica (2° al Fuji nel GP di Formula Uno del 2008) e da Louis Deletraz. La squadra #9 è al terzo posto della classifica assoluta di LMP2 alle spalle del team Jota (con la #38) e dell’United Autosports (#23). La squadra britannica è lontana con 95 punti; il team USA ne ha 76 mentre il trio di Prema è appaiato con la squadra svizzera WRT a quota 68.

«Da parte nostra dobbiamo pensare a fare bene e ottenere il massimo di punti possibili – dice Colombo alla vigilia – per rientrare nella corsa al titolo dovremmo ricevere qualche favore da Jota che però è una squadra fortissima e vorrà sfruttare l’occasione di essere prima in classifica. Se daremo il meglio però, potremo consolidare o magari migliorare la nostra posizione: mancano due gara, Fuji e Bahrain e dobbiamo giocare al meglio le nostre carte» conclude Colombo che invece in ELMS (dove al posto di Kubica c’è Habsburg) è davvero vicino al titolo.

LA 6 ORE DEL FUJI

Sono 36 le vetture iscritte al penultimo atto del WEC 2022, con ben 13 LMP2; 5 invece le Hypercar (classe regina) con la Alpine che prova il colpo iridato nei confronti delle due Toyota e con le due Peugeot chiamate a migliorare l’affidabilità dopo il difficile esordio di Monza. Assente invece Glickenhaus.

Il weekend di gare scatta venerdì alle 4 del mattino ora italiana (le 11 locali) con le prove libere suddivise in due sessioni. Sabato terzo spazio per le libere e quindi qualifiche dalle 7,40 (italiane). Domenica 11 semaforo verde alle ore 11 nipponiche, le 4 italiane, quindi la gara per noi terminerà alle 10 del mattino.

DA TENERE D’OCCHIO

# 9 – PREMA ORLEN TEAM – LMP2

Lorenzo Colombo (Ita) – Louis Deletraz (Svi) – Robert Kubica (Pol)

Oreca-Gibson / Goodyear

#83 – AF CORSE – LMP2 P/A

Nicklas Nielsen (Dan) – Francois Perrodo (Fra) – Alessio Rovera (Ita)

Oreca-Gibson / Goodyear