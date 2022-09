Alessio Rovera vince la classe al Fuji: il titolo mondiale si decide all’ultima gara

Esordio eccellente sul circuito del Fuji – e più in generale in Giappone – per Alessio Rovera. Il pilota di Varese, che non aveva mai gareggiato nel Sol Levante, conquista la vittoria nella classe LMP2 Pro-Am nella penultima tappa del mondiale endurance e si porta in testa alla classifica insieme ai compagni di squadra Nicklas Nielsen e Francois Perrodo.

Il terzetto della AF Corse, con il numero 83 sulle portiere, ha disputato una “6 Ore del Fuji” assai regolare: partiti davanti grazie all’eccellente qualifica di Nielsen, Rovera e soci hanno pensato soprattutto a “congelare” il primato tra le vetture Pro-Am e lo hanno fatto agevolmente specie dopo che l’Algarve Pro Team ha accusato problemi ed ha perso numerosi giri.

Ora AF Corse ha 139 punti iridati contro i 131 di Algarve e i 102 di Ultimate: il titolo sarà quindi assegnato nell’ultima prova del FIA WEC, la 8 Ore del Bahrein che si disputerà a novembre. Inutile fare calcoli: chi sarà davanti tra le contendenti guadagnerà la preziosa corona mondiale.

Intanto Rovera e compagni mettono in tasca la terza vittoria su cinque gare del WEC 2022 (parliamo sempre di successi di classe Pro-Am), anche se chiaramente sul totale pesa la sfortunata 24 Ore di Le Mans, la prova che assegna il maggior numero di punti. Prima del gran finale “mundial” comunque, Rovera-Nielsen-Perrodo disputeranno le ultime due sfide della serie ELMS a Spa e Portimao e possono ancora puntare al bersaglio grosso.

«Bello e intenso questo weekend sempre ai vertici: abbiamo lavorato bene durante i turni di libere e i risultati sono arrivati fin dalle qualifiche. In gara non abbiamo sofferto particolari problemi, era un appuntamento cruciale e l’abbiamo superato nel migliore dei modi, ma la rincorsa al titolo è completamente aperta. In Bahrain anche il minimo dettaglio potrebbe fare la differenza, conterà solo il primo posto. In ogni caso al Fuji siamo tornati a vincere anche nel Mondiale dopo Sebring e Spa: ritrovare un successo iridato era importante anche per mettersi alle spalle gli imprevisti di Le Mans e Monza e ripartire con rinnovate motivazioni».

Sempre in LMP2 ha gareggiato anche il legnanese Lorenzo Colombo con la vettura numero 9 del Team Prema con Deletraz e Kubica. Lotta molto serrata al vertice della categoria nella quale la squadra italiana si è inserita senza tuttavia mantenere una delle prime posizioni. Alla fine Colombo (ottimo nel suo stint di guida) e compagni hanno chiuso sesti (10mi assoluti) mentre la vittoria è andata a WRT davanti alle due vetture della Jota. Ora il team Prema è quinto nella classifica iridata.

A livello assoluto la “6 Ore del Fuji” ha visto la doppietta dei padroni di casa della Toyota che ha vinto con la vettura numero 8 davanti alla gemella numero 7. Terzo posto per l’Alpine che mantiene la testa della classifica a pari punti con la Toyota #8: Bahrain decisivo anche per la classe regina delle Hypercar. Ancora problemi invece per la nuova Peugeot anche se la #93 ha chiuso al quarto posto assoluto davanti alle LMP2.

Bella doppietta Ferrari tra le GTE Pro con successo di Pier Guidi-Calado davanti a Fuoco-Molina: sconfitte Porsche e Corvette. Infine in GTE Am successo per l’Aston Martin del team TF Sport.