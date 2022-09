Alfieri e i candidati del Partito Democratico al gazebo di Somma Lombardo

Manca poco più di una settimana alle elezioni domenica 25 settembre e questa mattina, sabato 17 settembre, il senatore Alessandro Alfieri, candidato capolista al Senato, il senatore Roberto Rampi (candidato capolista alla Camera) e Debora Pacchioni, consigliere comunale di Cislago nonché ex assessora (candidata alla camera), sono stati a Somma Lombardo a incontrare l’amministrazione e i cittadini.

Dopo aver parlato di sviluppo sostenibile e del rapporto tra l’aeroporto di Milano Malpensa e il territorio circostante, Alfieri ha fatto appello al voto utile: «Ogni voto dato ad altri è un voto in più al centrodestra, quindi niente ius scholae, niente abbassamento delle tasse in maniera equa e cambiamenti nella geopolitica internazionale: rischiamo di rimanere isolati in Europa». Anche Rampi si è espresso su clima, ambiente e astensionismo, mentre Pacchioni ha sottolineato l’importanza di alzare l’obbligo scolastico ai 18 anni, affiancato da una relativa riforma per contrastare l’abbandono scolastico.

«Bisogna smetterla con la narrazione di colpa – ha poi chiuso l’incontro il sindaco sommese, Stefano Bellaria – si è affrontato un periodo eccezionale in una maniera eccezionale. Il sistema paese Italia ha retto perché c’è un sistema sociale che in altre parti non esiste».

Infine, l’appello al voto: «Bisogna andare a votare perché i candidati del Partito Democratico sono tutti credibili e non improvvisati».