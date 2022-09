Alfieri (Pd): “In arrivo 120 milioni di euro per Terzo settore e Rsa contro il caro bollette”

In arrivo 120 milioni di euro contro il “caro bollette” per entri del Terzo settore e Rsa. Ad annunciarlo il senatore varesino del Pd Alessandro Alfieri che in queste settimane ha raccolto sul territorio la preoccupazione degli operatori del settore.

«Positiva questa prima tranche di aiuti per Terzo settore e Rsa, dove il tema dei costi energetici è particolarmente delicato – commenta il senatore del Partito democratico – In queste settimane ho raccolto sul territorio la preoccupazione del mondo del terzo settore e delle Rsa per il caro bollette. Per questo, insieme a tutti parlamentari del Pd, abbiamo chiesto al Governo un intervento urgente. L’esecutivo ha accolto la nostra proposta e nel Decreto aiuti ter sono stati stanziati i primi 120 milioni di euro per gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare rivolti a persone con disabilità, che in conseguenza all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica hanno subito un incremento dei costi dell’energia superiore al 30 per cento relativamente al medesimo periodo nell’anno 2019. Questo è un primo positivo passo che va nella direzione auspicata».