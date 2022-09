Alla primaria di Luvinate si parte con una camminata nel bosco del Campo dei Fiori

Gli alunni della scuola primaria Pedotti di Luvinate hanno iniziato il nuovo anno scolastico all’insegna della condivisione, del rispetto per la natura e del benessere: già dopo pochi giorni di scuola, bambini e docenti hanno aperto le porte della scuola per camminare in direzione Casa del Sole.

Supportati dai volontari del Gruppo di Cammino Luvinatese, gli alunni di tutte le classi sono diventati camminatori alla volta della Casa del Sole di Barasso, in una splendida e luminosa mattinata di settembre.

Una volta arrivati a destinazione hanno ascoltato con molta attenzione la storia della ex colonia elioterapica e poi dopo una gustosa merenda hanno giocato all’aria aperta, liberi di scorazzare in tutta sicurezza e a stretto contatto con la natura.

Gli alunni di classe 5′ hanno accompagnato con grande senso di responsabilità i piccoli di classe 1′, appena arrivati e ancora un po’ titubanti per il loro nuovo percorso, ma sempre più tranquilli grazie alla presenza stimolante dei più grandi.

Per le insegnanti è stato emozionante rivedere i propri bambini senza il viso coperto da mascherine e soprattutto felici e coinvolti per il loro ritorno a scuola. È stato un colpo d’occhio vederli tutti in fila, rispettosi dell’ambiente e delle regole, diligenti e normalmente chiassosi.

La scuola Pedotti si contraddistingue per una valida alternativa al fare scuola solo ed esclusivamente con libri, fotocopie e quaderni, nella convinzione che il modo migliore per imparare sia vivere le esperienze.

Ai piccoli di 1′ è stato regalato un sacchetto di semini da coltivare a casa con cura e amore, proprio come faranno le insegnanti in collaborazione con le famiglie.