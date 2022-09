Alla Schiranna torna la cena afghana per una serata di cultura, cibo e solidarietà

Il ricavato verrà interamente devoluto in beneficienza per aiutare il popolo afghano oppresso dal governo talebano instauratosi un anno fa. L’evento si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 19.30

Un anno fa dopo l’uscita delle forze internazionali si è instaurato il nuovo governo talebano che ha sconvolto ancora di più l’Afghanistan, un Paese ferito, colpito da una crisi economica devastante, dall’aumento della povertà, del bisogno di servizi essenziali e dalla criminalità terroristica dilagante, dove 23 milioni di persone sono a rischio di grave insicurezza alimentare.

Il 22 giugno di quest’anno un devastante terremoto ha colpito intere zone interne del paese facendo 1500 morti e oltre 3000 feriti. Da qui la volontà di ripetere il positivo progetto di solidarietà iniziato lo scorso anno tra l’Associazione Culturale Afghana di Varese, le ACLI di zona e il Circolo di Varese, da anni in stretta collaborazione e impegnate in progetti collegati ai flussi migratori di accoglienza e sostegno sociale. A questo progetto solidale quest’anno si sono aggiunti I Colori del Mondo o.d.v. e il C.I.S.D.A. (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane) che durante la serata illustreranno anche la campagna #StandUpWithAfghanWomen!

“Vogliamo portare avanti la proposta di far incontrare la comunità afghana residente in provincia di Varese con la cittadinanza – ha affermato Dario Cecchin di Acli – Allo stesso tempo, vogliamo raggiungere l’obiettivo di 8mila euro da destinare ad azioni di sostegno alla sopravvivenza e prima necessità di bambini e famiglie povere rimaste.

E prosegue: “Tutto questo è possibile grazie alla preziosa disponibilità del PD di Varese con la messa a disposizione della struttura dell’area feste della Schiranna di via Vigevano 26, in cui sarà preparata la cena a menù fisso della tradizione Afghana, con la possibilità anche di piatti vegetariani, cucinata direttamente dai soci dell’Associazione Culturale Afghan”.

L’evento si terrà sabato 10 settembre a partire dalle ore 19.30. Il prezzo per la partecipazione è di 25 euro, ma per i bambini inferiori ai 12 anni la quota sarà di 15 euro.

L’associazione culturale afghana non è appena nata, esiste già da 6 anni e si occupa di cultura, cercando di creare punti di incontra tra la comunità afghana della provincia e il resto della cittadinanza. I posti sono limitati e per abbattere lo spreco alimentare sono gradite le prenotazioni via WhatsApp ai numeri 3357105221 Dario – 3497511630 Katia