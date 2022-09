Alla scoperta di “Paesaggi e Archeologia” dell’Isolino Virginia con Alfa

Per Alfa, il gestore del servizio idrico integrato della provincia di Varese, l’acqua è sicuramente quella che esce dai rubinetti e scorre sotterranea a garantire un bene primario a migliaia di famiglie, ma non solo: è anche cultura e l’occasione per vivere a passo lento il territorio. Per questo negli ultimi anni sta organizzando diversi eventi con l’obiettivo, come si legge sul loro sito, di:

PROMUOVERE il nostro territorio con particolare attenzione alla tutela e al ruolo dei suoi corsi d’acqua;

EDUCARE sul tema della sostenibilità ambientale, sull’importanza della risorsa idrica e della cura del territorio.

DIFFONDERE una vera e propria “cultura dell’acqua” perché bere l’acqua del rubinetto fa bene a noi e all’ambiente!

ATTIVARE un network di cittadini, associazioni e istituzioni per fare rete virtuosa nella provincia di Varese.

A settembre il protagonista indiscusso è l’Isolino Virginia, uno dei luoghi simbolo della provincia di Varese. Un doppio appuntamento per vivere la sua magia: domenica 11 e domenica 18. La seconda data è già andata sold out, ancora qualche posto disponibile invece per domenica 11 settembre.

Il programma – Partenza ore 10:00 da imbarcadero Biandronno (via Marconi)

Partenza dall’Imbarcadero di Biandronno, dove una guida vi attende per salpare verso l’Isolino Virginia. La visita si svolge tra acqua e archeologia: sarà l’occasione per conoscere gli aspetti naturalistici e paesaggistici del lago, ma allo stesso tempo per indagare la storia millenaria dell’Isolino. Il riallestimento delle sale del piccolo Museo Ponti aiuterà a raccontare i risultati anche delle ultime ricerche archeologiche.

Durata visita 75-90 minuti. Navigazione con guida. Adatto a piccoli e grandi.

PARTECIPAZIONE GRATUITA, NECESSARIO PRENOTARSI CLICCANDO QUI

A carico del visitatore il costo del trasbordo Biandronno – Isola e ritorno, pari ad €5,00 cad.