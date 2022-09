All’ex macello civico di Varese lavori di potenziamento della sponda del torrente Vellone

Sono in corso i lavori di rinforzo della sponda del torrente Vellone, nella zona dell’ex Macello civico nel quartiere di Belforte a Varese, con il rifacimento degli argini e il posizionamento di briglie. L’obiettivo dell’intervento è contrastare il rischio idrogeologico, favorendo il flusso dell’acqua con un contenimento della velocità e del potere erosivo della corrente idrica.

«Si tratta di opere di mitigazione e prevenzione ambientale – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – con l’obiettivo di aumentare la resilienza del territorio, soprattutto in prossimità delle abitazioni».

Le opere, realizzate grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale di circa 200 mila euro, prevedono anche interventi di sistemazione dell’alveo e di regolazione della corrente in un tratto più a valle del corso d’acqua, con la realizzazione di un adeguato scivolo in pietra in modo da favorire la riduzione della potenza della corrente.