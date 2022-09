All’Istituto Galilei di Laveno Mombello un incontro sulla legalità, ricordando Giovanni Falcone

Appuntamento all’Istituto Galileo Galilei di Laveno Mombello dove, in occasione della Giornata della Legalità, venerdì 23 settembre si terrà una giornata di ricordo dedicata a Giovanni Falcone dal titolo “La concretezza di un magistrato”. Un momento di incontro per gli studenti e non solo (l’incontro è aperto a tutti) per discutere sulla Strage di Capaci e della lotta alla criminalità organizzata in Italia.

L’incontro vedrà le testimonianze di Tina Montinaro, moglie dell’agente Antonio Montinaro, caposcorta del giudice Falcone con interventi di Leonardo Salvemini, presidente dell’Istituto G. Galilei, Consigliere Commissione Eco Reati, Enrico Bellavia, giornalista di Repubblica e scrittore, Giuseppe Battarino, giudice del tribunale di Varese, consulente della commissione d’inchiesta Ecomafie. Inoltre, ci saranno delle testimonianze di rappresentanti delle istituzioni e delle forze di polizia. Infine, i saluti istituzionali da parte del sindaco del Comune di Laveno Mombello, Luca Santagostino. Dalle 9.