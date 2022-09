“Ambiente e Sanità: il caso ospedale unico”: l’incontro di Alleanza Verdi-Sinistra a Gallarate

Dopo l’incontro a Somma Lombardo sull’aeroporto di Milano Malpensa e il Masterplan 2035 di venerdì scorso, domani, martedì 20 settembre, i candidati di Alleanza Verdi-Sinistra saranno a Gallarate per parlare dell’ospedale unico Busto Arsizio-Gallarate.

Appuntamento alle 21, in sala Rimoldi delle Acli (in via Agnelli 33) con Ambiente e sanità: il caso ospedale unico. I candidati alla Camera e al Senato di di Sinistra Italiana ed Europa Verde si confronteranno con l’architetto Giovanni Ferraio e con Walter Mason del Comitato per il diritto alla salute del Varesotto.

«Qual è il futuro della sanità territoriale ed ospedaliera della provincia di Varese, e più in generale, qual è il futuro della Sanità nel nostro paese? La recente emergenza sanitaria ha messo in evidenza tutti i limiti delle organizzazioni sanitarie, ma ha anche indicato in modo chiaro, quali siano le reali potenzialità del sistema sanitario pubblico se opportunamente finanziato e sviluppato, nell’ottica del articolo 32 della Costituzione ove si tutela la salute quale diritto dell’individuo e interesse della comunità», si legge nel comunicato.

«E così il progetto del nuovo ospedale – unico che dovrebbe nascere nel quartiere Beata Giuliana a Busto Arsizio, apre nuovamente spazio alla discussione poiché, ancora una volta, basta osservare il territorio che ci circonda per trovare le ragioni che sottendono al programma politico di Verdi-Sinistra. Ancora una volta un progetto che depaupera suolo oggi a verde, ancora una volta nessuna reale valutazione circa l’uso di aree dismesse nel territorio dei comuni di Busto Arsizio e Gallarate. Ed infine, ancora una volta si costruiscono nuove strutture senza chiarire quale destino avranno gli ospedali di Busto Arsizio e di Gallarate al termine (chissà quando) della costruzione della nuova struttura».

L’ultimo incontro a chiusura di questa campagna elettorale sarà a Varese giovedì 22 settembre alle ore 21 presso la Sala Giuseppe Montanari (via dei Bersaglieri, 1).