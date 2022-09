Anche la 20enne varesina Nikola tra le 24 finaliste lombarde di Miss Italia

Nella foto Nikola Durisova di Mark Bergamo Photographer (@markbergamophotographer)

Dopo un intenso tour di grande successo lungo un’estate intera, composto da 24 date che hanno coinvolto le principali città e province della nostra regione, siamo arrivati al termine del percorso che ha visto la composizione, tappa dopo tappa, del gruppo delle rappresentanti della Lombardia pronte a partire per le pre finali nazionali che quest’anno si svolgeranno a Fano, dal 16 al 18 settembre.

Nelle Marche si ritroveranno ben 197 ragazze, vincitrici dei titoli regionali assegnati nel corso delle 350 selezioni che hanno animato le piazze di tutta Italia. Per la prima volta il Concorso arriva nella città di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, ed è un ritorno nelle Marche dopo ben 17 anni, Miss Italia ha infatti vissuto un periodo d’oro a San Benedetto del Tronto, sede delle prefinali dal 1998 al 2005.

Lunedì 12 settembre, nell’incantevole scenario del Villa Paradiso Golf Club di Cornate D’Adda situato all’interno di un centro polisportivo nel verde della Brianza si è svolto l’evento esclusivo di presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa delle finaliste nazionali. Un evento organizzato da Alessandra Riva di Rial Events, agente

esclusiva per la Lombardia del tour di Miss Italia, e il Golf Villa Paradiso eccellenza nell’ambito brianzolo, che ha visto la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa delle Miss selezionate durante tutta la stagione Miss

Italia Lombardia 2022, pronte a partire per le pre finali nazionali, uno spettacolo che ha accompagnato la cena di gala organizzata per l’occasione dal rinnovato ristorante del Golf Tee 19 Bistrot.

L’evento ha coinvolto l’intera giornata: shooting fotografici, riprese video valorizzate dallo splendido scenario del Villa Paradiso Golf Club, creazione di contenuti social per l’interazione delle ragazze con il pubblico e la promozione dell’evento di ospitata serale. Non sono mancate le consuete prove all’interno delle quali Alessandra Riva ha tenuto corso di portamento con l’aggiunta di fondamentali consigli e utili suggerimenti personalizzati per ciascuna Miss in vista della partecipazione alle fasi finali. Successivamente le ragazze hanno avuto modo di vivere un momento conviviale prima del grande evento, durante la cena offerta dal Ristorante del Golf “Tee 19 bistrot”.

L’evento serale si è svolto tra gli applausi del pubblico e con una grande attenzione dei media intervenuti all’evento, alla conduzione Alessandra Riva. Protagoniste sul palco, le Miss hanno sfilato con splendidi abiti da sera, il consueto body da concorso e con gli accessori di Woonik, ricercate borse in legno artigianale e pelle, dal sofisticato design, realizzate in ottica green. Lo schieramento di Miss, ciascuna con fascia del titolo di appartenenza, ha infine brindato come buon augurio per l’imminente partenza sul palco insieme al Sig. Giuseppe Felice Colombo, sindaco della città di Cornate D’Adda che ha patrocinato l’evento e il Sig. Vincenzo Fiordelisi, Presidente del Circolo del Villa Paradiso Golf Club, sostenitore della manifestazione, presenti nella foto allegata (crediti foto Mark Bergamo Photographer). Assente alla serata Marta Fenaroli, Miss Miluna Lombardia e Miss Social Lombardia che, non sentendosi bene, non è stata impossibilitata a partecipare all’evento.

MISS PREFINALISTE NAZIONALI

GAIA ZAMPARELLI – MISS LOMBARDIA, 18 anni, di Milano, 175 cm di altezza, occhi e capelli castani, studentessa, frequenta il Liceo Classico, a 13 anni ha vinto un concorso nazionale di poesia (con una poesia che ricorda a memoria ancora oggi). Amante dell’arte ha praticato in passato nuoto e atletica a livello agonistico.

VANESSA ETEMAJ – MISS ROCCHETTA BELLEZZA, 24 anni, 173 cm occhi e capelli castani di Calcio (BG), nata in Italia da genitori Kossovari ha il diploma di parrucchiera ma lavora attualmente in un bar perché ama stare a contatto con la gente; ha sempre sognato di far parte del mondo della moda e spera che il percorso di Miss Italia possa essere una buona occasione per il suo futuro.

MARTA FENAROLI – MISS MILUNA LOMBARDIA e MISS SOCIAL, 178 occhi e capelli scuri, 20 anni di Brescia, frequenta medicina e sogna un giorno di diventare medico. Qualche anno fa viene colpita da grave malattia (un cancro nel sangue) dalla quale però riesce ad uscire e decide lì di cambiare vita. Decide di partecipare a Miss Italia per smettere di odiare il suo corpo per quanto l’abbia fatta soffrire negli ultimi anni, ma come rivincita, proprio grazie a lui, e poter sorridere insieme a tante altre ragazze sul palco di Miss Italia. Collabora con un’associazione di sostegno per quelle persone malate oncologiche, che quotidianamente lottano per la vita. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per seguire le orme della mamma e per avvicinarsi al mondo della moda, sua grande passione. La Madre Zoraima Festa è stata Miss Ragazze in Gambissima Abruzzo nel 1991.

MELISSA ARNOLDI – MISS KISSIMO LOMBARDIA, 23 anni di Dalmine (BG), 173 di altezza, bionda ha l’eterocromia, occhi di colore diverso uno verde e uno azzurro. Ha studiato come grafico multimediale ed ora lavora in una concessionaria. La sua passione è la musica, canta da sempre. Ha due sogni nel cassetto: il primo è quello di avere una famiglia il secondo è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo.

ANGELICA FERRARI – MISS CINEMA LOMBARDIA, 18 anni di Capralba (CR) 176 cm occhi azzurri e capelli biondi, studentessa delle superiori, ha la passione per il mondo televisivo e per la ginnastica artistica che pratica da quando ha 4 anni anche a livello agonistico. Ha anche la passione per lo studio delle lingue, parla infatti spagnolo, inglese e francese e ha studiato per due anni il cinese.

FRANCESCA MOLINARO – MISS SORRISO LOMBARDIA, di Arluno (MI) 20 anni, 175 cm occhiazzurri e capelli biondi. Lavora come intervistatrice in un programma televisivo su SKY, ama viaggiare, giocare a pallavolo, la moda e la fotografia.

REBECCA GADDI – MISS ELEGANZA LOMBARDIA, 24 anni di Como, 1,75 m, studentessa di medicina con il sogno di diventare osteopata specializzata in bambini e donne in gravidanza; ama la danza, pratica danza moderna, contemporanea, hip hop e danze latine americane.

MARTINA LUCCHINI – MISS GIVOVA SPORT, 22 anni, di Mantova, alta 1.74m, occhi e capelli castani, è una studentessa di ingegneria con due grandi passioni: suonare il pianoforte e creare sogno di visitare il mondo.

MARTINA BROGGI – MISS MILANO 1.75 m , occhi nocciola e capelli biondo cenere, 19 anni nata a Milano ma con sangue italo-brasiliano che le scorre nelle vene; per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di psicologia e sogna un giorno di lavorare nell’ambito della criminologia. Si è esibita in una performance di classico sulle punte.

NIKOLA DURISOVA – MISS BELLA DEI LAGHI, 20 anni di Varese, 1,78 m occhi castani e capelli biondi, artista, frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, è una persona molto creativa ha infatti creato un gioco da tavolo a tema inquinamento marino per sensibilizzare sull’argomento dell’inquinamento ambientale. Ama gli animali e il mondo della moda.