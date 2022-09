Aprono le scuole, Autolinee Varesine attiva l’orario scolastico per i trasporti pubblici

Da lunedì 12 settembre, primo giorno di scuola secondo il calendario regionale, sarà attivato l’orario scolastico su tutta la rete di Autolinee Varesine.

Se sulle linee urbane della città non sono previste variazioni rispetto all’impostazione tradizionale, sulle linee extraurbane sono, in alcuni casi, attuate delle modifiche di pochi minuti, essenzialmente nelle fasce coincidenti con l’ingresso e l’uscita dalle numerosissime scuole superiori servite da tali tratte.

Cambiamenti più sostanziali vengono invece attuati solo sulle linee N20 (Varese-Angera-Sesto Calende), N21 (Varese-Osmate/Ispra JRC) e N18 (Laveno-Ispra JRC), nell’ottica di un miglioramento della frequenza cadenzata (corse allo stesso minuto di ogni ora) e di un’equiparazione rispetto agli orari del periodo non scolastico: tali variazioni sono state rese possibili in accordo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

Tutti gli orari sono consultabili, da diversi giorni, sul sito www.ctpi.it , oltre che su tutte le principali App di mobilità. In ogni caso, le prime settimane dell’anno scolastico serviranno per gli opportuni monitoraggi e analisi di un servizio che comunque, rispetto all’anno scorso, non potrà più contare sul supporto dei bus da turismo di società esterne, in quanto tale potenziamento era legato esclusivamente allo “stato di emergenza nazionale” per la situazione sanitaria.

Continua regolarmente la vendita degli abbonamenti per il nuovo anno scolastico, che sono da caricare sulla tessera elettronica “Muoversi a Varese”, sulla quale è comunque possibile supportare anche biglietti singoli: la richiesta della tessera e i rinnovi degli abbonamenti possono essere effettuati online, dalla propria area riservata sul sito https://www.ctpi.it/.

Infine, sino al 30 settembre è possibile richiedere ed utilizzare il “bonus trasporti”: dopo aver svolto la procedura sul sito del Ministero (selezionando “Consorzio Trasporti Pubblici Insubria scarl” come operatore), è necessario stampare il bonus e portarlo presso una delle biglietterie aziendali (Varese-piazzale Kennedy, Luino-viale Dante, Bardello-via Marconi, Ghirla-piazzale Stazione) per l’acquisto di un unico abbonamento mensile, oppure di un abbonamento annuale.