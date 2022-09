Aperitivo e oktoberfest in centro: l’anno di Stoà a Busto riparte da due momenti convivivali

La comunità di giovani in via Tettamanti presenterà anche gli altri appuntamenti dell’anno: si parte il 5 ottobre

Riparte l’anno al Centro Giovanile Stoà, una realtà in cui si desidera dare spazio alle idee, progetti e crescita personale dei giovani nel cuore del centro di Busto Arsizio.

I primi appuntamenti saranno il 5 ottobre, serata in cui verranno presentate le proposte le e le iniziative dell’anno. «Si aprirà con un aperitivo alle 18:30 di benvenuto e in seguito alle 21:00 i diversi collaboratori esporranno gli obiettivi, i temi e le date degli appuntamenti futuri».

«Sabato 15 ottobre ospiteremo una serata a tema Oktoberfest per stare insieme e vivere al meglio il clima di Stoà. Per entrambi gli appuntamenti sarà possibile prenotarsi sui nostri canali social (centrogiovanilestoa) sito web (www.stoabusto.it)».

«Stoà è un’occasione per tutti i giovani e dà la possibilità di mettersi in gioco concretamente, conoscere nuove realtà e persone e soprattutto per conoscere meglio se stessi. Vi aspettiamo per conoscervi e farci conoscere nella nostra casa in via Tettamanti 4».