Approvato in Regione il piano strategico e organizzativo dell’Asst Sette Laghi

Con la delibera 6963 del 19 settembre scorso, la giunta regionale ha approvato all’unanimità il Poas, il piano di organizzazione aziendale strategico dell’Asst Sette Laghi.

Il documento presentato dall’assessore Letizia Moratti è il frutto di una revisione che era stata richiesta nel maggio scorso dalla Direzione Welfare.

Nel nuovo documento, però, è rimasta l’indicazione della direzione strategica di creare il Dipartimento di area Emergenza-Urgenza, accorpando tutte le strutture di Anestesia e Rianimazione aziendali sollevando le proteste del principale sindaco di categoria AAROI Emac.

Vengono così individuati nove Dipartimenti gestionali, sei Dipartimenti funzionali e quattro Dipartimenti interaziendali.

La delibera, infine, dà il via alla costruzione di un polo territoriale più strutturato costituito da sette Distretti, che a loro volta comprendono Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali. Al Polo Territoriale afferiscono inoltre il nuovo Dipartimento di Cure Primarie e la struttura di Cure Palliative e Terapia del Dolore. Al Polo territoriale fanno capo anche il Dipartimento della Medicina di Genere per la salute della Donna e il Dipartimento gestionale di Salute Mentale, Prevenzione e Cura delle Dipendenze, con i relativi ambiti di afferenza: Psichiatria e disabilità psichica, Prevenzione e cura delle dipendenze, Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, Psicologia clinica ospedaliera e del territorio. Di nuova istituzione è la SSD Disabilità, Autismo e Disturbi del Neurosviluppo adulti, per garantire il coordinamento della presa in carico globale e continuativa delle persone adulte con disabilità e con disturbi dello spettro autistico.

Il Polo Territoriale si completa con la previsione del Dipartimento Funzionale di Prevenzione che opera in coordinamento con il Dipartimento di Igiene e Prevenzione di ATS Insubria, e che persegue il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi definiti nell’ambito della programmazione Regionale e di ATS stessa.

Ottenuta l’approvazione del documento, il passo successivo è la nomina dei direttori dei dipartimento. Il momento più atteso tra i dipendenti.