Aria più pulita e risparmio energetico per la scuola dell’infanzia di Cantello

L’anno scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia di Cantello prende il via all’insegna dell’aria pulita e del risparmio energetico.

L’Amministrazione comunale ha infatti dato avvio a lavori di manutenzione ed efficientamento energetico della scuola, con una serie di interventi mirati per offrire agli alunni un comfort sempre maggiore durante le ore di presenza nelle aule.

Un primo step ha riguardato la sostituzione dei serramenti, la realizzazione di un cappotto interno e la posa di pannelli fotovoltaici per garantire un migliore risparmio energetico. Sono state poi sostituite tutte le lampade con nuovi elementi a Led, il cosiddetto “Relamping”, ma soprattutto, è stata conclusa l’installazione di un sistema innovativo chiamato Vmc ovvero “ventilazione meccanica controllata“.

L’aria fresca che proviene dall’esterno viene filtrata attraverso un aspiratore e immessa all’interno dell’edificio; attraverso uno scambiatore di calore l’aria viene portata alla temperatura richiesta in base alla stagione (calda o fredda), l’aria purificata raggiunge l’ambiente interno mentre quella interna, viziata, viene espulsa.

«La scelta di un sistema di espulsione a Vmc presenta diversi vantaggi – spiega l’architetto Sergio Bertoni, assessore ai lavori pubblici ed esperto di risparmio energetico – In primo luogo, si tratta di un sistema di climatizzazione utile in tutte le stagioni, sia calde che fredde. Inoltre, il sistema di aspirazione dell’aria dagli ambienti interni permette di eliminare eventuale fumo oppure cattivi odori, oltre ai microrganismi che sono cause di muffe, migliorando sensibilmente la qualità dell’aria respirata quotidianamente dai bambini. Questo vuol dire aria più pulita e quindi più salubre, con un miglioramento dell’ambiente nel suo complesso».

«Gli interventi realizzati ci hanno permesso di portare l’edificio scolastico di via Collodi ad un livello di efficientamento energetico importante, migliorando la resa non solo dal punto di vista economico ma soprattutto per quanto riguarda la qualità di vita dei loro utilizzatori – aggiunge il sindaco Chiara Catella – Le opere di riqualificazione e miglioramento sono state finanziate con fondi regionali e risorse proprie dell’Amministrazione comunale».