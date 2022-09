In arrivo 2 milioni e mezzo di euro per la nuova cittadella dello sport di Gallarate

É ufficiale: il progetto della cittadella dello sport in via dei Salici a Gallarate, situato alle Azalee, è stato approvato per i finanziamenti del Pnrr di 2 milioni e mezzo di euro. (Foto generica)

La giunta di Andrea Cassani l’ha progettata alle Azalee per riqualificare lo stadio Azzurri d’Italia per lavori che includano sia la parte interna sia quella esterna.

Il progetto

Quali opere verranno realizzate? Per il “cluster 1”, che comprende un’area di 6mila 400 metri quadrati, saranno realizzati due campi polivalenti outdoor per basket e pallavolo, un campo polivalente, utilizzabile anche per il calcetto, spogliatoi e aree di servizio e ambiti sportivi inclusivi di quartiere.

C’è una seconda parte dei lavori, denominata “cluster 2”, che prevede la pista d’atletica, l’illuminazione, gli spogliatoi e, infine, parte delle tribune per quanto riguarda lo stadio. Il tutto in una superficie di 26mila e 300 metri quadrati.