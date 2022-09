Astuti replica a Monti: “Non confonda l’eccellenza del personale sanitario con i problemi della Regione”

Non si ferma l’eco delle parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze del PD, che nella sua visita a Varese per la campagna elettorale ha parlato anche del sistema sanitario della Lombardia. Parole che non sono piaciute ad Emanuele Monti, consigliere regionale del Carroccio e presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirelllone, a cui oggi arriva la replica del consigliere regionale Samuele Astuti.

«È fastidiosissimo che Monti continui a confondere l’eccellenza del personale con il sistema di Regione Lombardia -dice Astuti-. Noi abbiamo grandissimi professionisti tra medici e personale sanitario, ma abbiamo un sistema che non funziona bene. Questo suo fraintendimento è stucchevole e irrispettoso».

L’ex sindaco di Malnate ricorda poi come se da un lato è vero che «la Lombardia è attrattiva verso persone di altre regioni che vengono a curarsi per i nostri grandi professionisti» dall’altro «abbiamo un sistema che non riesce a fornire i servizi di base alle persone, un problema che pagano tutti i cittadini».

Infine «ricordo a Monti che nella classifica LEA, quella che compara i sistemi sanitari delle regioni italiane, sono anni che non siamo più al primo posto. Monti farebbe dunque bene ad ascoltare i richiami di Nardella e lavorare per cambiare il nostro sistema».