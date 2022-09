Ats Insubria sul lago di Varese: “Nessun impatto negativo dopo l’apertura della balneazione”

I test svolti nel lago di Varese continuano a essere nei parametri e l’apertura della balneazione alla Schiranna e a Bodio Lomnago non ha avuto nessun impatto negativo sulla qualità dell’acqua.

Questo in breve quello che è uscito dal monitoraggio costante che ha svolto Ats Insubria nel periodo di monitoraggio intensivo, dal 29 giugno al 29 agosto. L’attività ha l’obiettivo di monitorare la presenza di Cianobatteri e di microrganismi indicatori di inquinamento fognario al fine di definire la fruibilità a scopo balneare dei bacini.

I dati raccolti confermano un andamento positivo per la stagione balneare sul Lago di Varese; non rilevano nessun impatto negativo dovuto all’apertura della balneazione sperimentale confermando la sicurezza delle acque del lago in termini di balneabilità; mostrano il pieno rispetto dei parametri microbiologici, anche i dati riferiti ai cianobatteri risultano abbondantemente inferiori ai limiti così come le relative tossine algali.

Anche in seguito a segnalazioni ricevute dai cittadini sono stati effettuati prelievi aggiuntivi in località diverse rispetto alle due aree ‘balneabili’ e agli altri punti già monitorati, che non hanno evidenziato valori discostanti.

Ats Insubria è l’ente incaricato alla valutazione della qualità delle acque sul territorio delle province di Varese e Como, ai fini della balneazione. Il lago di Varese viene monitorato da Ats da diversi anni. Dal 2019 in modo continuo (AQST), con campionamenti mensili tutto l’anno nei cinque punti individuati come possibili aree adibite alla balneazione.