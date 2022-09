Auguri a Erminia Petter: 100 anni di grazia e impegno. Grande festa alla Rsa Villa Molina di Luino

Grande festa alla Rsa Villa Rovera Molina a Luino per i 100 anni di Erminia Petter, colmegnina dalla nascita e sorella di uno dei più importanti psicologi e accademici del Novecento italiano: Guido Petter, scomparso nel 2011.

A festeggiarla in questo giorno importante, insieme agli ospiti di Villa Molina e l’Anpi Luino, anche la sorella Piera, la sua vita. Le sorelle si passano circa 11 anni e lo scorso anno, a seguito di varie vicissitudini, hanno deciso di entrare nella Rsa insieme, per non lasciarsi sole, per continuare ad aiutarsi e supportarsi. A raccontarci di questo loro prezioso legame è anche il nipote Franco: «La nostra famiglia è sempre stata molto unita e loro lo erano particolarmente anche con il mio papà. Erminia rappresenta la memoria storica di tutti noi e di tutte le vicende che lei e i suoi fratelli hanno vissuto. Per me tornare qui è ogni volta un viaggio nel tempo e nei ricordi di tutto quello che hanno passato».

Amore, ricordi e affetto che si trovano in un grande abbraccio che tutta la Rsa, l’Anpi, il sindaco e la vicesindaca di Luino, hanno voluto simbolicamente dare – con torta, fiori e palloncini – alla signora Erminia: esempio di grazia, impegno e sacrificio. Buon compleanno!