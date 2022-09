“Auguri da tutta la famiglia alla nostra Carmelina, persona speciale e sempre giovane di cuore”

Carmelina compie oggi 102 anni di vita. A rivolgerle i migliori auguri di buon compleanno per questo importante traguardo tutta la sua famiglia, che la descrive come “persona di buon cuore, molto umile e sempre disponibile”.

Nata a Rasa di Velate il 9 settembre 1920, Carmelina vive a Varese, dove nel corso della vita ha lavorato come sarta da uomo presso varie sartorie. “Racconta che d’inverno col brutto tempo arrivava a piedi dalla Rasa fino a Fogliaro (n.d.r. due frazioni del Comune di Varese), per poi prendere il tram verso la città – racconta la famiglia della donna-. Nelle stagioni più calde raggiungeva Varese in bicicletta”.

“È stata coniugata dal 23 settembre 1944 con Francesco Morosino, purtroppo deceduto anni fa – continuano i famigliari -. Ha continuato il suo lavoro di sarta da casa dedicandosi contemporaneamente alla famiglia ed accudendo nel corso degli anni con amore e dedizione tutti i suoi cari”.