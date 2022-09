Auto abbatte un palo della luce sulla strada del Sempione a Busto: tre feriti

Un grave incidente è avvenuto questa mattina, domenica 4 settembre, sulla strada statale 33 del Sempione, tra Busto Arsizio e Olgiate Olona.

Intorno alle 10.30 un’auto è finita contro un palo della luce, abbattendolo: nella caduta il palo ha colpito un’altra auto in transito. Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: una di 58, una di 66 e una di 68 anni. A soccorrerli il 118 con un automedica e un’ambulanza, mentre per mettere in sicurezza le persone e la strada sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale: è stato infatti necessario deviare la viabilità in quel punto, con alcuni disagi sul traffico.

Non sono ancora note le condizioni dei coinvolti, anche se i soccorritori del 118 sono partiti in codice rosso, il più grave.