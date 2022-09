Autobus studenteschi troppo affollati, FNMA: “Colpa degli orari provvisori, la situazione migliorerà”

Autobus così affollati che alle fermate le porte non si aprono e gli autisti fanno segno di non poter caricare altri studenti. La segnalazione arriva da alcune mamme della zona del tradatese: il problema, dicono, non riguarda gli autobus troppo pieni, ma l’impossibilità di utilizzare un servizio di cui si è pagato l’abbonamento.

“Mio figlio ha dovuto comprare il biglietto del treno – racconta Sara – pur avendo già pagato l’abbonamento dell’autobus di FNMA”; “Sono andata a recuperare mia figlia fuori da scuola lasciata a terra dall’autista”, racconta un’altra mamma. Ma che cosa sta succedendo? Lo abbiamo chiesto a Ferrovie Nord Milano Autoservizi SpA che ci ha risposto così: «Il problema purtroppo si pone ogni anno. Le scuole per alcune settimane applicano un orario provvisorio, sulla base degli insegnanti disponibili, che non ci viene comunicato. Può accadere quindi che le uscite da scuola si sovrappongano e l’afflusso degli studenti aumenti in alcune ore. Da quando si è conclusa l’emergenza legata alla pandemia, poi, la capienza sui mezzi è tornata ad essere del 100 per cento, quindi accade spesso che i mezzi siano affollati.

Al momento non possiamo fare nulla, si tratta solo di pazientare. Quando l’orario diventerà definitivo faremo le opportune modifiche. Va detto però – continua il portavoce di FNMA – che ogni variazione di percorso o aggiunta di corse deve essere autorizzato dall’agenzia del Trasporto. Non possiamo quindi arbitrariamente decidere di variare orario o numero di corse. Possiamo tuttavia garantire che quando l’orario diventerà definitivo il servizio si adeguerà, sulla base delle risorse di cui disponiamo».