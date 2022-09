Autonomia e soluzioni al caro energia: Giorgetti (e Bossi) fanno il pienone a Biandronno

Sala Piena, tanti militanti, ma anche sindaci del territorio e imprenditori alla cena organizzata alla Furnas di Biandronno per riunire i militanti della Lega in vista del voto del 25 settembre e dare la possibilità a diversi attori economici del territorio di incontrare il ministro “di casa”, Giancarlo Giorgetti, titolare del dicastero allo Sviluppo Economico e originario di Cazzago Brabbia. A sorpresa è intervenuto anche Umberto Bossi, che ha colto l’occasione per festeggiare il suo compleanno (è nato il 19 settembre 1941): dopo la festa in famiglia, mentre gran parte dei militanti era a Pontida, anche l’occasione per celebrare il Senatùr in un evento allargato, accolto dagli applausi dei presenti.

Tanti i temi toccati nei discorsi di Giorgetti e Bossi: dall’autonomia che torna a risuonare nelle parole dei leader leghisti, fino al caro energia. Il Ministro allo Sviluppo Economico ha sottolineato come vadano trovate soluzioni al di là dei proclami.

Tra i “big” leghisti del territorio presenti il coordinatore provinciale Stefano Gualandris, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il parlamentare di Morazzone Matteo Bianchi, la vice presidente del consiglio regionale, Francesca Brianza e i consiglieri regionali Emanuele Monti e Marco Colombo.