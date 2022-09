Autunno tra le righe, rassegna letteraria in biblioteca a Busto Arsizio

La rassegna riunisce autori locali e non in un ricchissimo calendario che si concluderà il 25 ottobre. Undici gli appuntamenti, suddivisi tra martedì e venerdì

Si spazierà dal romanzo storico, al giallo, dalla saggistica alla biografia, dall’arte alla storia locale. Una programmazione varia e di qualità che testimonia la continuità dell’azione sul fronte della promozione della lettura da parte dell’Assessorato alla Cultura.

Gli incontri si terranno presso la Sala Monaco della Biblioteca comunale con con un’unica eccezione, venerdì 16 settembre la presentazione del libro “Al di qua del fiume” si terrà nella sala conferenze del Museo del Tessile.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Qui di seguito il calendario

Martedì 13 Settembre ore 21.00

Susy Zappa presenta AR-MEN un faro leggendario

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Venerdì 16 Settembre ore 18.00

Alessandra Selmi presenta AL DI QUA DEL FIUME. Il sogno della famiglia Crespi

Sala conferenze -Museo del Tessile

Martedì 20 Settembre ore 21.00

Milly Paparella presenta L’ERBA DEI CONIGLI

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Martedì 27 Settembre ore 21.00

Livio Sposito e Manuela Cattaneo Della Volta presentano UN CUORE AL BUIO. Kafka

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Martedì 4 Ottobre ore 21.00

Daniele Cassioli presenta INSEGNA AL CUORE A VEDERE. Il bello è oltre la superficie delle cose

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Venerdì 7 Ottobre ore 21.00

Manuela Carnini presenta FRIDAMI. L’unica cosa che conta è l’amore

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Martedì 11 Ottobre ore 21.00

Patrizia Rossetti presenta LA LEGGENDARIA CUCINA DEL TITANIC

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Venerdì 14 Ottobre ore 21.00

Daniele Bresciani presenta TESTIMONE LA NOTTE

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Martedì 18 Ottobre ore 21.00

Giuseppe Nigro presenta STORIE DI IMPRESA IN LOMBARDIA dall’Ottocento al secondo dopoguerra

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Venerdì 21 Ottobre ore 21.00

Marco Pinti presenta IL PERIODO IPOTETICO

Sala Monaco- Biblioteca comunale

Martedì 25 Ottobre ore 21.00

Jessica Castaldo presenta UNA PENNA PER ESSERE LIBERA

Sala Monaco- Biblioteca comunale.