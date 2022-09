Bande in Piazza, Oneda in festival e la pedalata di Legambiente: cosa fare nel weekend a Sesto Calende

Archiviato il Palio dei Rioni, con la vittoria di Lisanza contro i Mulini, Sesto Calende si prepara a vivere un altro ricco weekend di eventi, tra musica e sostenibilità. Sono questi, infatti, i due principali temi del fine settimana in arrivo da venerdì 16 a domenica 18 settembre: dall’incontro sulla politiche energetiche del futuro alla pedalata di Legambiente per la Settimana Europea della Mobilità (SEM), passando dalle bande in corteo in Piazza De Cristoforis e la “reunion” (anche se mai c’è stato un vero e proprio scioglimento) di una storica e amatissima band nata proprio a Sesto Calende: gli Uniposka, sul palco della quinta edizione dell’Oneda Festival dopo qualche anno di pausa lontani dalle scene musicali.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA:

VENERDÌ 16 SETTEMBRE

ore 21 – Municipio – “Meglio green che al verde” – In sala consiliare l’incontro sulle politiche energetiche del futuro organizzato da Sesto2030 e Insieme per Sesto. Ospiti Andrea Ballocchi, Gianluca Fulli, vicecapo unità al Centro Comune di Ricerca di Ispra e Luca Colombo, agente di sviluppo locale

SABATO 17 SETTEMBRE

ore 11:30 – Centro Sociale Anziani – Inaugurazione della nuova gestione e del nuovo tetto della struttura.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Dalle 11 alle 17 – Piazza De Cristoforis – BANDE IN PIAZZA – Un’altra giornata di musica e festa, insieme alla bicentenaria Corpo Musicale “Giovanni Colombo“, sfileranno anche la banda di Marchirolo, e la Filarmonica “Giacomo Puccini 1822” di Viggiù. Tutti i dettagli nel nostro articolo.

A partire dalle ore 9,30 – Piazza De Cristoforis, Gazebo Legambiente – PERCORSO CICLABILA E ATTIVITA’ DIDATTICHE –

In risposta alle sfide energetiche, ambientali e di mobilità, Legambiente Sesto Calende aderisce alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea in occasione della Settimana Europea della Mobilità (SEM).

Per l’occasione è stato organizzato un percorso ciclabile nelle vie della città (nella foto sotto) così da creare nuove connessioni per raggiungere i luoghi della propria vita quotidiana in sicurezza e nel rispetto del Codice della Strada. Al gazebo di Legambiente si terranno inoltre diverse attività educative volte al pubblico.

In caso di maltempo la manifestazione verrà rimandata a domenica 2 Ottobre.

DA SABATO 17 A LUNEDÌ 19 SETTEMBRE

Circolo di Oneda/Emporio del Plagio – ONEDA IN FESTIVAL – Spodestata dal trono, non di spade, ma del Palio di Rione, scranno su cui sedeva da due anni consecutivi, Oneda può comunque fare festa, anzi festival. Da sabato 17 a lunedì 19 settembre il Circolo di Oneda e l’Emporio del Plagio uniscono nuovamente le forze per dare vita alla quinta edizione all’Oneda in Festival.

Tre giorni di buona “cucina casalinga” (merluzzo fritto, fritto misto, panino con salamella e pasta e fagioli), “birra”, “serenità” e tanta musica dal vivo.

Accanto al palco di Oneda, il mercatino di beneficenza e la mostra d’arte di Cristiano Ranghetto, che colorerà il vicino “stage” sul quale si esibiranno la Black Queen tribute band, l’Emporio Delplagio Royal Orchestra, Tank e Mitzi e gli Uniposka, la storica ska band made in Sesto Calende e, tra le tante avventure in levare, protagonista anche della festa di VareseNews Anche io