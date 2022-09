Bando del Comune di Varese per le iniziative sportive tra ottobre e dicembre

Il Comune di Varese ha aperto un bando per gli organizzatori interessati a stringere un partenariato con Palazzo Estense in ambito sportivo. Il periodo in cui ricadranno gli eventi è quello dell’ultimo trimestre dell’anno e quindi tra ottobre e dicembre 2022.

Chi fosse interessato – pubbliche amministrazioni, enti del terzo settore, enti ecclesiastici e realtà private – hanno tempo sino a giovedì prossimo, 15 settembre (alle ore 17) per presentare la manifestazione di interesse. Quest’ultima andrà inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.varese.legalmail.it, oppure a mano all’Ufficio Protocollo in via Sacco 5.

L’obiettivo del bando – spiegano dal Comune – è dare sostegno e favorire lo sviluppo delle iniziative di promozione sportiva. Oltre alla documentazione richiesta, gli organizzatori dovranno presentare il programma dettagliato dell’iniziativa, comprensivo di finalità e di prospetto economico. Chiunque fosse interessato può CLICCARE QUI per leggere il bando e scaricare il modulo da compilare.