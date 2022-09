Basket e hockey, alleanza tra i club dei tifosi di Varese

A Varese, generalmente, gli appassionati di sport sono da sempre tifosi di tutte le squadre sportive cittadine, e anche quelli che hanno una passione ben definita non mancano di sbirciare i risultati e parteggiare per i colori delle società “vicine”. Chi, per esempio, non ha mai fatto “doppietta” passando nel giro di pochi minuti dai gradoni dello stadio agli spalti del palazzetto?

Sulla scia di questa consuetudine, in questi giorni, è andata in scena una “alleanza” tra due realtà di tifosi molto attive nella promozione dei rispettivi sport, il basket e l’hockey su ghiaccio, che tra l’altro inizieranno il campionato praticamente in contemporanea nel primo weekend di ottobre. Con entrambe le squadre impegnate in casa: sabato 1 i Mastini alla Acinque Ice Arena (con il Dobbiaco) e domenica 2 l’Openjobmetis al palazzetto di Masnago (contro Sassari).

Ebbene, il trust di tifosi cestofili “Il basket siamo noi” e il club di appassionati gialloneri “Mastini Forever” hanno annunciato una collaborazione che porterà agevolazioni ai soci di entrambe le realtà che intendono seguire sia i beniamini che vanno a canestro, sia quelli che pattinano all’inseguimento del puck.

L’iniziativa, che ha il supporto delle due società, permetterà agli associati de IBSN di acquistare abbonamenti e biglietti per le partite di hockey alla stessa tariffa concessa ai soci di Mastini Forever (proprio ieri sono state diramate le istruzioni per gli abbonamenti gialloneri). In questo caso i soci del trust possono ottenere la miglior quotazione per le tessere contattando il club giallonero alla mail mastiniforever@libero.it.

Viceversa, i soci di Mastini Forever possono ottenere gli abbonamenti con la stessa tariffa degli associati de Il Basket Siamo Noi e avranno il 10% di sconto sui biglietti delle partite dell’Openjobmetis.

Proprio la partita di sabato 1 ottobre (ore 18,30) tra Varese e Dobbiaco segnerà un ulteriore punto di contatto: in quell’occasione un gruppo di aderenti al club dei tifosi di basket sarà presente al PalAlbani per sostenere Vanetti e compagni nella gara d’esordio della Italian Hockey League.