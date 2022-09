“Il basket siamo noi” sceglie la continuità. E con l’impegno dei tifosi il palazzetto è più pulito

Un palasport scintillante in vista dell’avvio del campionato e una “linea” che continuerà a essere quella che abbiamo conosciuto in questi anni grazie al rinnovo del direttivo e del consiglio dell’associazione. Il fine settimana appena trascorso è stato importante per “Il basket siamo noi”, il trust dei tifosi della Pallacanestro Varese, andato alle urne per eleggere i propri rappresentanti.

I cinque candidati del direttivo uscente sono stati confermati in toto, a partire dal presidente Umberto Argieri, mentre sono quattro i volti nuovi chiamati a collaborare attivamente a una esperienza che ha un ruolo sempre più attivo nel panorama biancorosso.

Proprio sabato, giorno di elezione, una trentina di soci di IBSN si sono dati da fare per migliorare ulteriormente l’interno della Enerxenia Arena. Prendendo spunto dalla ricorrenza del World Crean Up Day, il trust si è messa al lavoro con scope, aspirapolveri, secchi e spugne per dare una pulizia profonda a seggiolini, scalinate e corridoi del palazzetto.

L’iniziativa, ribattezzata “Yes in my house” segue altre azioni analoghe portate avanti sia dentro le mura del palasport sia al suo esterno: nel corso di questi anni infatti gli attivisti de “Il basket siamo noi” hanno ripulito le aiule, ridipinto i corrimani, ristrutturato i locali dell’attuale sede e svolto tante altre attività di decoro urbano per rendere più bella la casa della Pallacanestro Varese.

Il nuovo consiglio direttivo, intanto, si riunirà a breve per definire le cariche sociali e resterà in carica per i prossimi due anni; gli eletti sono Umberto Argieri, Paola Biancheri, Fabio Furini, Paola Guarneri, Elena Soldani, Fabio Giani, Stefano Molinari, Marica Pucci e Martina Zuliani.